Mendoza için dev kapışma
Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar.
Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Son iki yıldır Amiens forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu için kıyasıya bir yarış var. Bordomavililer, Kolombiyalı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor. 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli bulunuyor.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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