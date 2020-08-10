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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Vardır bir bildiği!

Vardır bir bildiği!

Herkes ‘fenomen’ ’nun keşfedip, ’un kiraladığı Plaza’yı merak ediyor. forvet potansiyeliyle büyük bir sıçrama yapabilir.

'un Vallodolid'den 2 yıllığına kiraladığı kamuoyu için tam bir kapalı kutu ancak öyle bir referansı var ki herkes "O aldıysa tamamdır" diyor. Plaza'yı 'a kadar gidip alan isim dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olan 'fenomen' . İşte Plaza'nın artılarıyla, eksileriyle tüm özellikleri...

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Bordo-mavililer, Stiven Plaza ile 2+2 yıllık bir kontrat yaptı. ekibi, golcünün kiralık oynayacağı ilk sezonda 620 bin, ikinci sezonda ise 670 bir garanti ücret ödeyecek. Bonservisi alınırsa 2022-23'te 750 bin euro, bir sonraki sezon ise 800 bin euro alacak.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"Videolarını izlediğimde dikkatimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a kadar gittim ve onu Valladolid'e ettim. Potansiyeli çok yüksek bir forvet. O benim ilk transferim"

  1. 10.8.2020
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