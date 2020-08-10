Vardır bir bildiği!
Herkes ‘fenomen’ Ronaldo’nun keşfedip, Trabzonspor’un kiraladığı Plaza’yı merak ediyor. Ekvadorlu forvet potansiyeliyle büyük bir sıçrama yapabilir.
Trabzonspor'un Vallodolid'den 2 yıllığına kiraladığı Stiven Plaza futbol kamuoyu için tam bir kapalı kutu ancak öyle bir referansı var ki herkes "O aldıysa tamamdır" diyor. Plaza'yı Ekvador'a kadar gidip alan isim dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olan 'fenomen' Ronaldo. İşte Plaza'nın artılarıyla, eksileriyle tüm özellikleri...
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Bordo-mavililer, Stiven Plaza ile 2+2 yıllık bir kontrat yaptı. Karadeniz ekibi, Ekvadorlu golcünün kiralık oynayacağı ilk sezonda 620 bin, ikinci sezonda ise 670 bir garanti ücret ödeyecek. Bonservisi alınırsa 2022-23'te 750 bin euro, bir sonraki sezon ise 800 bin euro alacak.
RONALDO NE DEMİŞTİ?
"Videolarını izlediğimde dikkatimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a kadar gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek bir forvet. O benim ilk transferim"
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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