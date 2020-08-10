Kankası ikna etti
Norveçli Sörloth, vatandaşı Trondsen’in transferinde büyük rol oynadı. Çocukluk arkadaşına “Burada şov yaparsın” dedi.
Fırtına'nın Rosenborg ekibinden renklerine kattığı Anders Trondsen transferinde Alexander Sörloth'un önemli bir rol üstlendiği kaydedildi. 25 yaşındaki orta saha, bordo-mavili ekipten teklif gelir gelmez arkadaşı Sörloth'u aradı. Süper Lig'in gol kralının, çocukluk arkadaşı olan Trondsen'e "Ben burada nasıl parladıysam aynısını sen de yapabilirsin. Burada şov yaparsın. Trabzon tam bir futbol şehri. Kolay şekilde futbola odaklanabiliyorsun. Çok mutlu olursun" diyerek onu ikna ettiği kaydedildi. Transferi gerçekleşince de Trondsen'e telefon eden ilk kişi Alexander Sörloth oldu.
FARKI DİNAMİZMİ
Karadeniz ekibinin kadrosuna kattığı Anders Trondsen koşu kalitesi yüksek bir isim. İki ceza sahası arasında mekik dokuyor. Oyun kurması, temposu, pas yeteneği ile dikkat çekiyor. Oyun sıkıştığında topla kat ederek adam eksiltmesi de önemli bir diğer özelliği. En olumsuz yanı sık kart görmesi.
- 10.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kankası ikna etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.