Chelsea'de liste başı Uğurcan Çakır! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Chelsea'de liste başı Uğurcan Çakır!

'de liste başı !

Chelsea'de liste başı Uğurcan Çakır!

Kaleci arayışlarını sürdüren 'de 3 aday var. Henderson, Onana ve Uğurcan'ı listesinde bulunduran İngiliz devinde teknik direktör , ilk sıraya 'un genç file bekçisini yazdı.

'un yıldızlarına teklif yağarken, yönetim sadece güvenilir alternatifleri olduğu için 'ın gidişine sıcak bakıyor. O da ancak istenilen bonservis bedeli gelirse. temsilcisi, 24 yaşındaki eldiven için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dinlemiyor. Bu sebeple Leicester City ve Sheffield United'ın önerileri geri çevrilmişti. Ada basını şimdi de 'nin aralarında Uğurcan Çakır'ın da olduğu 3 kaleciyle ilgilendiğini duyurdu. İlk sırada Manchested United'dan Dean Henderson var. Ancak ManU, onu ya De Gea'nın yerine 1. kaleci yapacak ya da yurt dışına kiralayacak. Ajax'tan Onana da Chelsea'nin bir alternatifi. Ancak 'ın ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu kaydedildi.

NEWTON'A SORDULAR
Chelsea'nin Uğurcan Çakır'ı 8 sene bünyelerinde görev yapan Eddie Newton'a sorduğu kaydedildi. İngiliz çalıştırıcının da Uğurcan için "O birinci sınıf bir kaleci. Büyük bir yeteneğe ve potansiyele sahip" dediği kaydedildi. Trabzonspor 20 milyon euro üzeri teklifler için kapısını açık tutuyor.

  1. 17.8.2020
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