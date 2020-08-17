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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta

Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta

İskoç hücumcu için teknik direktörü eski kulübü ile direkt temasta. ’nın hocası Bilic de ona “’de kendini bulursun” diyor.

'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı transferinde iki kulüp atbaşı gidiyor. İskoç basını, 23 yaşındaki futbolcunun Celtic'e geri döneceğini hatta işin son aşamada olduğunu yazarken, İngilizler ise bordo-mavili kulübün ve kozlarını kullanarak ön plana geçtiğini duyuruyor. 'in haberine göre Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton 2009-11 yılları arasında çalıştığı ile Burke için direkt temas kurdu. Oyuncunun kendilerine kiralanması için ekibi yöneticilerine yardımcı oluyor. Şu anda WBA'yı çalıştıran 'ın eski hocası Slaven Bilic'in de kadrosunda düşünmediği Burke'ye "Trabzonspor senin için doğru tercih olur. Orada kendini bulursun" dediği öğrenildi.

  1. 17.8.2020
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