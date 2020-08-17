Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta
İskoç hücumcu Oliver Burke için Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton eski kulübü West Bromwich Albion ile direkt temasta. WBA’nın hocası Bilic de ona “Türkiye’de kendini bulursun” diyor.
Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Oliver Burke transferinde iki kulüp atbaşı gidiyor. İskoç basını, 23 yaşındaki futbolcunun Celtic'e geri döneceğini hatta işin son aşamada olduğunu yazarken, İngilizler ise bordo-mavili kulübün Eddie Newton ve Slaven Bilic kozlarını kullanarak ön plana geçtiğini duyuruyor. Daily Mail'in haberine göre Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton 2009-11 yılları arasında çalıştığı WBA ile Burke için direkt temas kurdu. Oyuncunun kendilerine kiralanması için Karadeniz ekibi yöneticilerine yardımcı oluyor. Şu anda WBA'yı çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in de kadrosunda düşünmediği Burke'ye "Trabzonspor senin için doğru tercih olur. Orada kendini bulursun" dediği öğrenildi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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