Newton'dan flaş Sörloth açıklaması! Leipzig...
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Alman ekibi Leipzig'e transfer olacağı iddia edilen Alexander Sörloth hakkında İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Norveçli golcü için cazip bir teklif gelmesi halinde bordo-mavili kulübün bunu değerlendirebileceğini ifade etti.
Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geride kalan sezonu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtınalar estirerek yarı finale yükselen Alman ekibi Leipzig'in de Norveçli golcüye talip olduğu iddia edildi.
Sörloth hakkında çıkan bu iddialar sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GERİ ÇEVİRMEK ÇILGINLIK OLUR"
The Sun'a konuşan Newton, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer bir takım, Sörloth'u çok daha yüksek bir fiyat verirse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesi çılgınlık olur." dedi.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 19:18
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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