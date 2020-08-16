Newton'dan flaş Sörloth açıklaması! Leipzig... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Flaş Sörloth açıklaması! Leipzig...

Newton'dan flaş Sörloth açıklaması! Leipzig...

Newton'dan flaş Sörloth açıklaması! Leipzig...

, Alman ekibi Leipzig'e transfer olacağı iddia edilen hakkında İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Norveçli golcü için cazip bir teklif gelmesi halinde bordo-mavili kulübün bunu değerlendirebileceğini ifade etti.

Trabzonspor formasıyla 'de geride kalan sezonu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan , Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtınalar estirerek yarı finale yükselen Alman ekibi Leipzig'in de Norveçli golcüye talip olduğu iddia edildi.

Sörloth hakkında çıkan bu iddialar sonrası , İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GERİ ÇEVİRMEK ÇILGINLIK OLUR"

'a konuşan Newton, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer bir takım, Sörloth'u çok daha yüksek bir fiyat verirse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesi çılgınlık olur." dedi.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 19:18
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