Hazırlıklar başlıyor

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.