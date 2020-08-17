Hazırlıklar başlıyor
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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