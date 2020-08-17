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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

  1. 17.8.2020
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