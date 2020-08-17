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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kamil Ahmet hazır

'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

  1. 17.8.2020
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