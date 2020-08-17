Awaziem fazla geldi

Karadeniz ekibinin stoper listesindeki isimlerden biri olan Chidozie Awaziem için Porto ile temas kuruldu. Portekiz kulübü kiralama teklifini kabul ederken bordo-mavili yöneticiler, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. 23 yaşındaki futbolcunun 1.3 milyon euro istemesi üzerine pazarlıklar durdu. Ç.Rize'de oynamıştı.