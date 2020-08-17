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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Awaziem fazla geldi

Awaziem fazla geldi

ekibinin stoper listesindeki isimlerden biri olan için Porto ile temas kuruldu. Portekiz kulübü kiralama teklifini kabul ederken bordo-mavili yöneticiler, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle masaya oturdu.

ekibinin stoper listesindeki isimlerden biri olan için Porto ile temas kuruldu. Portekiz kulübü kiralama teklifini kabul ederken bordo-mavili yöneticiler, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. 23 yaşındaki futbolcunun 1.3 milyon euro istemesi üzerine pazarlıklar durdu. Ç.Rize'de oynamıştı.

  1. 17.8.2020
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