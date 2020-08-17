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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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iddiası!

Erik iddiası!

'un 'nın ekibinde forma giyen forvet oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun, kariyerini bordo- mavililerde devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Erik, Yokohama'da 20 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı.

'un 'nın ekibinde forma giyen forvet oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun, kariyerini bordo- mavililerde devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Erik, Yokohama'da 20 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı.

  1. 17.8.2020
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