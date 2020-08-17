Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı

Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı

temsilcisinde iyi bir teklif alırsa gönderilecek. da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası , 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı.

temsilcisinde iyi bir teklif alırsa gönderilecek. da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası , 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı. Pazarlıklar sürüyor. İtalyan ekibi, Fırtına'nın istediği 5 milyon euro'da indirim yapılmasını istiyor.

  1. 17.8.2020
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