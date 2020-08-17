Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı
Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası Claudio Ranieri, 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı.
Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası Claudio Ranieri, 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı. Pazarlıklar sürüyor. İtalyan ekibi, Fırtına'nın istediği 5 milyon euro'da indirim yapılmasını istiyor.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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