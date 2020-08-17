Celtic pes etti

İskoç ekibi, Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı istiyordu. Ganalı futbolcu için en fazla 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Bordo-mavililer bu rakamı reddetmişti. 7 milyon euro'dan aşağı rakamlara kulaklarının kapalı olduğunu da iletmişlerdi. Yeşil- beyazlılar, bu rakama çıkamayacaklarını belirterek transferden çekildiler.