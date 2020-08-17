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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Celtic pes etti

Celtic pes etti

ekibi, 'dan 'ı istiyordu. futbolcu için en fazla 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Bordo-mavililer bu rakamı reddetmişti. 7 milyon euro'dan aşağı rakamlara kulaklarının kapalı olduğunu da iletmişlerdi. - beyazlılar, bu rakama çıkamayacaklarını belirterek transferden çekildiler.

ekibi, 'dan 'ı istiyordu. futbolcu için en fazla 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Bordo-mavililer bu rakamı reddetmişti. 7 milyon euro'dan aşağı rakamlara kulaklarının kapalı olduğunu da iletmişlerdi. - beyazlılar, bu rakama çıkamayacaklarını belirterek transferden çekildiler.

  1. 17.8.2020
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