Newton'un önceliği felsefe
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun son iki karşılaşmasına çıkan Eddie Newton bu kısa performansı ve geleceğe yönelik fikirleriyle yönetimi etkilemişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi yaptıkları görüşmelerin ardından Eddie Newton'u takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonrası tatile çıkmıştı. Önce Bodrum'a giden sonra tatilinin son günlerini Türk eşi Zeliha Kılıç'ın memleketi Konya'da geçiren İngiliz hoca önceki gün Trabzon'a geldi. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede "Takıma bir felsefe yükleyeceğiz. Transferleri kampa yetiştirmemiz önemli. Ne kadar çabuk gelirlerse o kadar kolay öğrenirler" dedi.
İNGİLİZ AĞIRLIĞI
Eddie Newton'un transferler kadar bir başka önemli işi de ekibini kurmak olacak. 47 yaşındaki çalıştırıcının teknik kadrosunun önemli bölümü İngiltere'den gelecek. Yerli bir yardımcı da köprü görevi üstlenecek. 1 hafta içinde Eddie Newton yardımcılarını açıklayacak.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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