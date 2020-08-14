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14 Ağustos 2020, Cuma
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Newton'un önceliği felsefe

Newton'un önceliği felsefe

'da geçtiğimiz sezonun son iki karşılaşmasına çıkan bu kısa performansı ve geleceğe yönelik fikirleriyle yönetimi etkilemişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi yaptıkları görüşmelerin ardından 'u takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonrası tatile çıkmıştı. Önce Bodrum'a giden sonra tatilinin son günlerini Türk eşi Zeliha Kılıç'ın memleketi 'da geçiren İngiliz hoca önceki gün 'a geldi. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede "Takıma bir felsefe yükleyeceğiz. kampa yetiştirmemiz önemli. Ne kadar çabuk gelirlerse o kadar kolay öğrenirler" dedi.

İNGİLİZ AĞIRLIĞI
Eddie Newton'un transferler kadar bir başka önemli işi de ekibini kurmak olacak. 47 yaşındaki çalıştırıcının teknik kadrosunun önemli bölümü İngiltere'den gelecek. Yerli bir yardımcı da köprü görevi üstlenecek. 1 hafta içinde Eddie Newton yardımcılarını açıklayacak.

  1. 14.8.2020
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