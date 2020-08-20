Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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: 'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Güneş, 'a Avrupa'da haksızlık yağtığını ifade etti.

Şenol Güneş: Azaltmak, çoğaltmak işin bir parçası. Üretim yapmalıyız. Yoksa yarışma iyi olmaz. Yabancı sayısı fazla gitti diyorlar, ürettiğin için gidiyor. Bugünkü durumumuz bundan öncekinin karşılığıdır. Daha iyisini de yapmalıyız.

"TEK HEDEFİM KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI"
"Fikrimi yönetime söyledim. Görüş farklılıkları olabilir. Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha büyük oluyor. Tartışma, 'Senin fikrin benim fikrim' şeklinde kalıyor. Kavga yapılacak ortamın tartışmasına girmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım'ın yarışmaları. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçımız var, 2 hazırlık maçı yapacağız. Marttan sonra dünya kupası elemeleri, haziranda ise Avrupa Şampiyonası var. Seneye eylül, ekim ve kasım aylarında Dünya Kupası elemeleri olacak. Hedefimiz Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda yarışmak. Tek hedefim bu. Ülke futbolu için milli takım başarısı çok önemli. İşime bakacağım. Üretimin esas olduğunu kabul ediyorum, diğer konuların suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı ve altyapı... Kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak zorundayız."

"YENİ POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ"
'Yabancı sayısı olduğu için yurt dışına gitmişler' Ürettiğin için gittiler. Yabancı az, çok olduğu için değil üreteceksin. Üretirsen ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Buna rağmen alıyorsan ekonomik olarak kaybedeceksin. Daha iyisi için yeni politikalar üretmeliyiz."

"TRABZONSPOR'A AVRUPA'DA HAKSIZLIK YAPILDI"
", 'ne gidemedi. Bence Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, orada bir lobi gerekiyor."

"BEŞİKTAŞ'I TURA YAKIN GÖRÜYORUM"
" büyük bir camia, iyi işler yapıyorlar. Ekonomiyi düzeltiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Beşiktaş'ı PAOK karşısında tura yakın görüyorum.

Şenol Güneş: Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 16:21
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