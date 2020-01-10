Şenol Güneş: İnşallah grup birincisi olarak çıkarız

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Biz toplumun mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Hepimizin bilgileri, deneyimleri var. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Medyadan sorumlu arkadaşlarla toplantı yaptığımızda söylemiştim. 'Siz de takımınızı yapın, kararı ben vereyim' demiştim. Medya ile iç içe olduk. Halk şu an takımı seviyorsa bunda medyanın da katkısı var."

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

"Farklı düşüneceğiz ama ortaya bir fikir çıkacak. Sportif başarı var, bunları söylemek daha kolay. Tartışmalara baktığımızda kişilerin kavgasını görüyorsunuz. Bir fikir çıkmıyor. Bu ülkede zeki insanlar var ama birbirlerine tahammül edemiyorlar. Genç ve kendine güveni olan bir grubumuz var. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi gidersek bunu yeterli görmeyeceğiz. Hayat her an yenileniyor."

"Kulübünüzün ekonomik geliri iyi değilse sizin işiniz de zor. Burada yine bize işler düşüyor. Dernekler kanununda yöneticiler gelip geçiyor. Daha çok düşünülmesi gerekiyor. Bu iş eğer yapılıyorsa en güzel şekilde yapılmalı. Ben antrenörsem bunu en iyi şekilde yapmalıyım. Halkımız futbolu seviyor. Biraz daha gayret, istek. Sorumlulukları paylaşabilirsek kulüpler oyuncu ihraç eder. Para bir araç olmalı, amaç halini aldı. Bugün futbol bir geçim aracı. Hatta kendi ülkesinde insanlara bakabiliyorlar. Çok iyi değiliz ama umutsuz da değilim. "

"Bu halimizde Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama daha da devam etmeli. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli çok sıkıntılı durumlardan buralara geldi. Bizleri yok saymak yerine tecrüblerimizden faydalanmak gerekiyor."

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

"İngiltere'ye bakarak kendimizi kıyaslamayalım. Eksiklerimizi tespit edelim. Bunlar kendimizi aşağılamaktan başka bir şey değil. Az önce Cenk'le de görüştüm. Mutluydu. Oynamasını bekliyoruz. Galler'i beğenmiyoruz ama oyuncuları Manchester United ve Real Madrid'de oynuyor. Biz başarılı olmak istiyoruz. Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Rakipleri yok saymayalım."

"OZAN KABAK'A SIRA GELMEDİ"

Şu an A Milli Takımımız'da bir kadro var. Andorra maçı bittikten sonra kamp ve hazırlık maçlarının programını yaptık. Yeni bir oyuncuyu nasıl bulabiliriz diye düşünüyoruz. Caner Osmanpaşa'yı çok beğeniyorum ama Ozan Kabak'a sıra gelmedi. Yarın bir imkan olursa yine düşünürüm. Mert Hakan da vardı. Hepsi iyi oyuncular. İhtiyacımıza göre değerlendiririz. Eldeki oyuncularımız ise bir iş başardı. Kulüplerinde en futbolu oynamalılar. Sorunlardan dolayı kulüplerine ya da kendilerine küsmemeliler.

"BİZİM OYUNCULARIMIZ FAZLA ŞANS BULMUYOR"

Artık kalecilerin ayak tekniği iyi olmalı. Stoperler için bizde kazma ifadesi çok kullanılırdı. Çok mesafe aldık. Elimizde teknik stoperler var. Ozan Kabak'ı kullanamadık. O da devamlı oynuyor. Sol bekte bir sıkıntı olabilir mi diye düşündük. Umut Meraş çok mesafe aldı. Daha iyi olmalı. Hücumda Burak, Cenk ve Kenan var. Enes de giderek daha iyi oluyor. Bazı oyuncularımız 25 yaşında olgunlaşıyor.

Hücumda şöyle bir sıkıntımız var: Takımlar yabancı hücumcu oynatıyor. Bizim oyuncularımız fazla şans bulmuyor. Stoperde ne olursa olsun Türk oyuncular şans buluyor. Umut Nayir bundan 4-5 sene önce çok daha iyiydi. Şimdi yeniden bir çıkış yapar mı, diye bekliyoruz. Güven aynı şeyi yaşadı. Bu oyuncuyu tekrar kazanmak gerekiyor.