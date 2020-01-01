Şenol Güneş sürprizi böyle açıkladı: Bıraktığım zaman...
A Milli Takım ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde eden teknik direktör Şenol Güneş verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam birçok konuya değinirken, antrenörlüğü bıraktığında yapmayı planladığı bir sürprizi de duyurdu...
A Milli Takım'ı EURO 2020'ye götürerek büyük bir başarıya imza atan teknik direktör Şenol Güneş, Sabah'a verdiği röporatjda dikkat çeken ifadeler kullandı. Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki hedeflerinden ve kişisel kariyerinden bahseden deneyimli çalıştırıcı, antrenörlüğü bıraktıktan sonra yapmayı planladığı bir sürprizi de açıkladı. İşte Şenol Güneş'in o sözleri...
"TAZE BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"
2020 Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile açılış maçıyla başlayacağız. Dünyanın gözünün orada olacağı bir maç olacak. Hem sportif olarak hem de tanıtım olarak bize büyük görev düşüyor. Her gün yeni bir yarış başlıyor, taze bir başlangıç bizim için. Yarınların daha güzel olması için yeni bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız var. Yeni bir futbol kültürü oluşturuyoruz.
Futbol cesurların işidir, öyle sıradan bir iş değil. Çok yetenekli olabilir ama cesur değilse oyun içinde o yetenek kaybolmaya mahkum oluyor. O hırsı göreceksin, inatla savaşacak, kazanma duygusu olacak. Cesaretle bunu üreteceğiz. İş olsun diye konuşulan laflar değil. Onu bu takımda görüyoruz. Oyuncularımızın kendi takımlarında iyi oynamalarını ve başarılı olmalarını istiyorum ki moralleri iyi olsun. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar.
Elimizdeki mevcut kadroda büyük değişiklik yapmayı planlamıyorum. Bir-iki oyuncu girebilir. Eldeki grafiğe, sakatlığa bağlı bir durum. Yusuf'a (Yazıcı) çok üzüldüm, ona da geçmiş olsun. Ama kadro iskeleti aşağı yukarı bu olacak diyebilirim. Ne yapacağız, savunmamızı aynı tutacağız ama hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz.