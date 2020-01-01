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Jose Mourinho'dan olay hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Southampton ile karşı karşıya geldi. Rakibine 1-0 mağlup olan Londra ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, mücadelede yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte tüm detaylar...
1 Ocak 2020 Çarşamba 22:37
Güncelleme: 01.01.2020 22:39
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Premier Lig'in 21. haftasında Southampton ile Tottenham, St Mary's Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattındaki rakibine 1-0 mağlup olan Londra temsilcisi, yeni yıla yenilgiyle başladı.
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Mourinho, böylece Totttenham'da göreve başladıktan takımın başında çıktığı 9. lig maçında 3. mağlubiyetini almış oldu. Southampton ise ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Southampton karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen Tottenham, rakibinin 17. dakikada Ings ile attığı gole karşılık veremedi. Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, 75. dakikada sakatlanarak yerini Lamela'ya bıraktı.
MOURINHO'DAN ŞOK HAREKET
Tottenham'da 19 Kasım 2019 tarihinde Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Jose Mourinho, Southampton maçına damga vurdu.
Portekizli teknik adam, maçın son anlarında rakip takımın yedek kulübesine giderek Southampton antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi.