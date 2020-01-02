Mesut Özil'den şaşırtan detay! O maçta...

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal dev maçta Manchester United'ı konuk ederken, Nicolas Pepe ve Sokratis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Arsenal'in yeni patronu Mikel Arteta ilk defa galibiyet sevinci yaşarken, İngiliz ekibinde en çok konuşulan oyunculardan biri de Mesut Özil oldu.