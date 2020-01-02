Mesut Özil'den şaşırtan detay! O maçta...

Premier Lig'de oynanan dev karşılaşmada Arsenal, Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal'de ön plana çıkan isimlerden biri de Mesut Özil oldu. Performansıyla dikkat çeken Mesut Özil için Arsenal'ın yeni patronu Mike Arteta'dan ve eski İngiliz futbolculardan övgü geldi.
2 Ocak 2020 Perşembe 12:56
Güncelleme: 02.01.2020 12:56
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Premier Lig'de oynanan dev karşılaşmada Arsenal, Manchester United'ı mağlup ederken, Ev sahibi takımda ön plana çıkan isimlerden biri de Mesut Özil oldu. Performansıyla dikkat çeken Türk asıllı yıldız futbolcu için Arsenal'ın yeni patronu Mike Arteta'dan ve eski İngiliz futbolculardan övgü geldi.
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Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal dev maçta Manchester United'ı konuk ederken, Nicolas Pepe ve Sokratis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Arsenal'in yeni patronu Mikel Arteta ilk defa galibiyet sevinci yaşarken, İngiliz ekibinde en çok konuşulan oyunculardan biri de Mesut Özil oldu.
Unai Emery yönetiminde forma hasreti yaşayan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, takımın başına Mikel Arteta'nın gelmesiyle beraber tekrardan forma giymeye başladı. Maçta 90 dakika oynayan Özil, gösterdiği performans ile eski günlerine ışık tuttu.
Mesut Özil, Manchester United karşısında 11.53 km ile son 2 yılda en çok koştuğu maçı oynadı.
İngiliz eski defans oyuncusu Rio Ferdinand, İngiltere'de yayıncı kuruluşa Mesut ile ilgili ''Arteta, Emery yönetiminde bozulan havayı değiştirdi. Mesut Özil'i 18 aydır böyle gülümserken görmemiştim. Bu size bir şeyleri anlatıyor aslında. Antrenmana gitmekten, futbol oynuyor olmaktan keyif alıyor artık'' övgüsünde bulunurken,