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14 Ağustos 2020, Cuma
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’ten Sosa’ya eleştiri

Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri

gelecek sezon devam etmek istediği 'dan hala cevap beklerken yetiştiği kulüp olan 'ten de aynı tepki geldi.

Başkanı Veron, 35 yaşındaki tangocuya ve menajerine tepki göstererek, "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi. Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak Arjantin'deki ekonomik şartları eleştiren temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" diye konuştu.

  1. 14.8.2020
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