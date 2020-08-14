Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri
Trabzonspor gelecek sezon devam etmek istediği Jose Sosa'dan hala cevap beklerken yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten de aynı tepki geldi.
Estudiantes Başkanı Veron, 35 yaşındaki tangocuya ve menajerine tepki göstererek, "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi. Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak Arjantin'deki ekonomik şartları eleştiren temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" diye konuştu.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Estudiantes’ten Sosa’ya eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.