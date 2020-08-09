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09 Ağustos 2020, Pazar
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Menajeri ’da

Menajeri Trabzon’da

 Çakır'ın 'e transferi her geçen gün hız kazanıyor.

Çakır'ın 'e transferi her geçen gün hız kazanıyor. Sheffield United'ın 15 milyon euro'dan başlayan teklifini 22 milyon euro'ya çıkarmasıyla temaslar daha da sıklaştı. Uğurcan'ın menajeri Engin Kırkpınar da önceki gün 'a geldi. Yönetimle görüşerek yol haritalarına belirlediler.

  1. 9.8.2020
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