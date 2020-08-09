Menajeri Trabzon’da

Uğurcan Çakır'ın Premier Lig'e transferi her geçen gün hız kazanıyor. Sheffield United'ın 15 milyon euro'dan başlayan teklifini 22 milyon euro'ya çıkarmasıyla temaslar daha da sıklaştı. Uğurcan'ın menajeri Engin Kırkpınar da önceki gün Trabzon'a geldi. Yönetimle görüşerek yol haritalarına belirlediler.