Ahmet Ağaoğlu'ndan Fotomaç'a özel Newton yorumu! "Bu şansı hak etti"

Devre arasında antrenör olarak geldiği Trabzonspor'da gelecek sezon için teknik direktörlük görevine getirilen Eddie Newton, hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine bu görevi verdiğinde futbolculuk sonrasındaki hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını belirten Newton, "Bana duyduğunuz bu güvenin karşılığını bulacaksınız. Hep bir takımın başında görev almak istemiştim" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Eddie Newton'a gerçekten güvenerek ve inanarak bu görevi verdik. Kariyerine bakıldığında kimlerle çalıştığı neler yaptığı ortada" diye konuştu.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Ağaoğlu, Eddie Newton ile yaptıkları görüşmenin çok uzun sürmediğini de belirterek, "Bu şansı gerçekten hak ediyordu. Biz de o hakkı kendisine verdik. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. İki maçlık süre içerisindeki duruşu ve yaptıkları da bizi mutlu etti. Bu görev için ne kadar heyecan durduğu ortadaydı. Biz yönetim olarak bundan sonraki süreçte her daim yanında olacağız. Kendisi ekibine İngiltere'den bazı isimler katmak istediğini bize söyledi. Biz de bunu kabul ettik. Kısa süre içerisinde ekibini tamamlayacak. Ardından hemen yeni sezon planlaması yapılacak. Ayrıca kendisinin geniş bir oyuncu havuzu var ve onu da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRTINA'NIN 11. YABANCI HOCASI

Newton, Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen 11. yabancı isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, George Leekens, Gordon Milne, Hans-Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos ve Şota görev yaptı. Newton, ayrıca Milne'nin ardından Trabzonspor'un başına geçen ikinci İngiliz teknik adam oldu.

CHELSEA'DE 9 SENE OYNADI

Eddie Newton, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'de futbolcu olarak 4 kupa sevinci yaşadı. Newton, 13 yaşında altyapısına katıldığı Chelsea'de 1990-1999 yıllarında futbol oynadı. 214 maça çıktığı mavi-beyazlı takımla birer kez Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu elde etti. Orta sahada oynayan Newton, 1997'de İngiltere Federasyon Kupası finalinde attığı gol ile kulüp tarihine adını yazdırdı. Chelsea, bu organizasyonda 27 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

AYRIMCILIK YAPILIYOR

Newton, İngiltere'de 10 yıldan fazla bir süre üst düzey antrenörlük yapmasına karşın teknik direktörlük teklifi almamasını ise siyahi olduğu için ayrımcılığa uğramasına bağlıyor. The Telegraph gazetesine konuşan Newton, "Teknik direktör olarak bazı görevlere başvurmuştum ama daha sonra CV'mi göndermeyi bıraktım çünkü bakılmadığını biliyordum. Bakıldığında benim CV'min birçoğundan daha güçlü olduğunu biliyordum" değerlendirmesinde bulundu.

KOLEKSİYONCU

Trabzonspor'un 2020-21 sezonunda teknik direktörlüğünü üstlenecek Eddie Newton, "birinci adam" olarak ilk deneyimini bordo-mavili kulüpte yaşayacak. Ocak ayında Hüseyin Çimşir'in teknik ekibinde antrenör olarak göreve başlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerini Trabzonspor'da teknik adam olarak sürdürecek. Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı İngiltere'nin Chelsea takımında dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Newton, bordo-mavili takımda teknik direktör olarak kendisini kanıtlamaya çalışacak. İngiliz çalıştırıcı ile Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

BENİM ŞANSIM İSLAMİYET

Zeliha Newton ile evli olan İngiliz teknik adam, yıllar önce İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. Eddie Newton, 2008'de The Guardian'a verdiği röportajda, Müslüman olmasıyla ilgili, "İslamiyet, bir aile babası olarak her şeye daha çok odaklanmamı sağladı. Hayatımı düzenlememe yardımcı oldu. İslamiyet, ne kadar şanslı olduğumu anlamama yardım ediyor" diye konuştu.