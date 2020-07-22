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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Çimşir’den veda mesajı

Çimşir’den veda mesajı

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör , veda açıklaması yaptı.

veda açıklaması yaptı. 41 yaşındaki hoca, "Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, bordo-mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Trabzonsporumuzun 'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Başkanıma, futbolcularıma, taraftarıma teşekkür ediyorum" dedi.
  1. 22.7.2020
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