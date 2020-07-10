Trabzonspor evinde 11 puan kaybetti

Şampiyonluk yarışında sahasında beklenmedik puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer öne geçip skor üstünlüğünü koruyamama hastalığını Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Söz konusu maçlarda 11 puan kaybeden Trabzonspor zirve yarışında avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı.



DEPLASMANDA DA AYNI

Karadeniz devi, deplasmanda öne geçtiği altı maçta puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 15 puan yitirdi.



SONUNU GETİREMİYOR

Bu sezon ligde 31 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve üç mağlubiyet alan Trabzonspor, 62 puanla lider Başakşehir'in dört puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 11 müsabakada dokuz beraberlik ve iki mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 24 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.