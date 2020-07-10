Trabzonspor taraftarsız yapamıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor taraftarsız yapamıyor

taraftarsız yapamıyor

Trabzonspor taraftarsız yapamıyor

'in 31. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan , özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. ekibi, bu maçlarda ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

'in 31. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan , özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. ekibi, bu maçlarda ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor taraftarsız yapamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA