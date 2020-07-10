Trabzonspor'da büyük üzüntü! Hüseyin Çimşir toplantı yaptı
Süper Lig'de son 5 haftada aldığı 3 beraberlikle zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen ilk idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı.
Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2+1 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, corona virüsü nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
ÇİMŞİR'DEN TOPLANTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen ilk idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Talebelerine moralsiz olmalarının normal olduğunu ancak toparlanmaları gerektiğini belirten 41 yaşındaki hoca, "Kalan haftalarda işimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz" dedi.
- 10.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da büyük üzüntü! Hüseyin Çimşir toplantı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.