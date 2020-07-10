Trabzonspor'da büyük üzüntü! Hüseyin Çimşir toplantı yaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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'da büyük üzüntü! toplantı yaptı

Trabzonspor'da büyük üzüntü! Hüseyin Çimşir toplantı yaptı

'de son 5 haftada aldığı 3 beraberlikle zirveden uzaklaşan 'da büyük üzüntü yaşanıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör , maçının ardından gerçekleştirilen ilk idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı.

Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2+1 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, corona virüsü nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de 'e kaptırdı.

ÇİMŞİR'DEN TOPLANTI
, maçının ardından gerçekleştirilen ilk idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Talebelerine moralsiz olmalarının normal olduğunu ancak toparlanmaları gerektiğini belirten 41 yaşındaki hoca, "Kalan haftalarda işimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz" dedi.

  1. 10.7.2020
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