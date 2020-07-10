Trabzonspor'da büyük üzüntü! Hüseyin Çimşir toplantı yaptı

Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2+1 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, corona virüsü nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de Medipol Başakşehir'e kaptırdı.



ÇİMŞİR'DEN TOPLANTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen ilk idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Talebelerine moralsiz olmalarının normal olduğunu ancak toparlanmaları gerektiğini belirten 41 yaşındaki hoca, "Kalan haftalarda işimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz" dedi.