Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir 31. hafta maçlarını tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip evinde konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürkeni, bordo-mavili takımın Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte puan farkı 4'e çıktı. Peki Trabzonspor ve Başakşehir kalan maçlarını hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 23:24
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'in 31. haftasına lider giren Medipol Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup etmesiyle birlikte haftayı kayıpsız kapattı.

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Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından puan farkı 4'e çıktı.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Peki şampiyonluğun en büyük iki favorisi kalan maçlarını hangi takımlarla oynayacak? İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan fikstürü..

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Bir sonraki hafta ise İttifak Holding Konyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'in kapanış haftasında ise bordo-mavili ekip, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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