Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir 31. hafta maçlarını tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip evinde konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürkeni, bordo-mavili takımın Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte puan farkı 4'e çıktı. Peki Trabzonspor ve Başakşehir kalan maçlarını hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar...