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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Tek fire Da

Tek fire Da Costa

maçına kart sınırında 7 futbolcu ile çıkan , tek fire verdi. Bordomavililerde gören Da , 31. haftada oynanacak karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

maçına kart sınırında 7 futbolcu ile çıkan , tek fire verdi. Bordomavililerde gören Da , 31. haftada oynanacak karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. ekibinde Sosa, Campi, Novak, Guilherme, Nwakaeme ve Hosseini, kart sınırındaki futbolcular arasında yer alıyor.

  1. 6.7.2020
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