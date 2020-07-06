Tek fire Da Costa

Galatasaray maçına kart sınırında 7 futbolcu ile çıkan Trabzonspor, tek fire verdi. Bordomavililerde sarı kart gören Da Costa, 31. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde Sosa, Campi, Novak, Guilherme, Nwakaeme ve Hosseini, kart sınırındaki futbolcular arasında yer alıyor.