Tek fire Da Costa
Galatasaray maçına kart sınırında 7 futbolcu ile çıkan Trabzonspor, tek fire verdi. Bordomavililerde sarı kart gören Da Costa, 31. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.
Galatasaray maçına kart sınırında 7 futbolcu ile çıkan Trabzonspor, tek fire verdi. Bordomavililerde sarı kart gören Da Costa, 31. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde Sosa, Campi, Novak, Guilherme, Nwakaeme ve Hosseini, kart sınırındaki futbolcular arasında yer alıyor.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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