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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan tebrik

Pereira'dan tebrik

olduğu için oynamayan , hesabından arkadaşlarını tebrik etti.

olduğu için oynamayan , hesabından arkadaşlarını tebrik etti. Portekizli sağ bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aferin Çocuklar" ifadesini kullandı.

  1. 6.7.2020
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