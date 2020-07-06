Pereira'dan tebrik
Cezalı olduğu için oynamayan Pereira, sosyal medya hesabından arkadaşlarını tebrik etti.
Cezalı olduğu için oynamayan Pereira, sosyal medya hesabından arkadaşlarını tebrik etti. Portekizli sağ bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aferin Çocuklar" ifadesini kullandı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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