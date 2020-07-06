Başkandan destek

Cezasına rağmen kafile ile birlikte İstanbul'a gelen Ağaoğlu, karşılaşma öncesi de futbolcularla tek tek görüştü ve motivasyon konuşması yaptı. Stada gelemeyen başkan Ağaoğlu, takımı kaldıkları otelden çıkana kadar yalnız bırakmadı.