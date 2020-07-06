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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Başkandan destek

Başkandan destek

ile oynanan maçın ardından ceza alan Başkanı Ahmet , takımı yalnız bırakmadı.

Cezasına rağmen kafile ile birlikte 'a gelen , karşılaşma öncesi de futbolcularla tek tek görüştü ve motivasyon konuşması yaptı. Stada gelemeyen başkan Ağaoğlu, takımı kaldıkları otelden çıkana kadar yalnız bırakmadı.

  1. 6.7.2020
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