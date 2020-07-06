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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Malouda’nın aklı Fırtına’da

Malouda’nın aklı Fırtına’da

2013-14 sezonunda forması giyen , eski takımını unutamıyor. Fransız eski futbolcu, bordo-mavili taraftarların 30. haftada oynanan Ankaragücü maçı öncesi meşalelerle stada uğurladığı görüntüleri hesabında paylaştı.

2013-14 sezonunda forması giyen , eski takımını unutamıyor. Fransız eski futbolcu, bordo-mavili taraftarların 30. haftada oynanan Ankaragücü maçı öncesi meşalelerle stada uğurladığı görüntüleri hesabında paylaştı. Malouda'nın bu paylaşımı, Trabzonspor taraftarlarının da büyük ilgisini çekti.

  1. 6.7.2020
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