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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Deplasman canavarı

Deplasman canavarı

Zirve takibini sürdüren , dış sahada da en iyisi olmayı başardı Fırtına, 15 deplasmanda 8 galibiyet aldı, yalnızca bir kez mağlup oldu.

Dış sahanın tartışmasız lideri ... Bu sezonki 15. deplasman maçına çıkan bordo-mavililer, 8. galibiyetini almayı başardı. 'a karşı sahadan 3 puanla ayrılan Fırtına, deplasman karnesi en iyi takım unvanını aldı. Son 12 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, bu sezon yalnızca 1 kez dış sahada mağlup oldu. Deplasmanda topladığı 30 puanla zirveye çıkan bordo-mavililer, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 'daki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun 3. dış saha serisini yakalayan Trabzonspor, 1981-1982 ve 1983- 1984 sezonlarında deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı.

  1. 6.7.2020
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