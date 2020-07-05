Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a başarılar diledi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşım...



Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum...