Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a başarılar diledi
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'a eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'dan mesaj geldi. Yıldız isim, bordo-mavili takıma başarılar diledi.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu.
İşte o paylaşım...
Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum...
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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