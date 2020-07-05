Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a başarılar diledi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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'a başarılar diledi

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a başarılar diledi

'in 30. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen 'a eski oyuncusu 'dan mesaj geldi. Yıldız isim, bordo-mavili takıma başarılar diledi.

'un eski futbolcusu , maçı öncesi bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşım...

Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum...

  1. 05.07.2020
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