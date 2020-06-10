Ekuban hırs küpü
2018-19 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından alınan Caleb Ekuban eski günlerine döneceğinin sinyallerini veriyor.
Bu sezon başında bordo-mavililerin en büyük gol umutlarından birisi olan Gana asıllı İtalyan oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalmıştı. Lige verilen arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi olan 25 yaşındaki yıldız özellikle son günlerde ortaya koyduğu performansla hocasının ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.
- 10.6.2020
- Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...
- Galatasaray'dan bir bomba daha! İmzayı atıyor...
- Yeni teknik direktör Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
- Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
- Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ekuban hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.