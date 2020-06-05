Trabzonspor'un men kararına sert tepki! “Söz konusu bizsek...” - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Karara sert tepki! “Söz konusu bizsek...”

'un men kararına sert tepki! “Söz konusu bizsek...”

Trabzonspor'un men kararına sert tepki! “Söz konusu bizsek...”

Bu sezon ligde gösterdiği performansla fırtına gibi esen 'a 'dan üzücü bir haber gelmişti. Bordo-mavili ekip için kurallarına uymadığı gerekçe gösterilerek verilen kararda, 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulmuştu. Karar sonrası kulüp Başkanı , 'a gideceklerini açıklamıştı. UEFA'nın bu kararının yankıları devam ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Murat Özbostan konuyu köşesine taşırken çarpıcı tespitlerde bulundu.

tarafından açıklanan karar sonrası bu sezon ligde fırtına gibi esen ve ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 53 puanla lider konumda bulunan , kurallarına uymadığı gerekçesi ile Avrupa'dan 1 yıllığına men edildiği açıklanmıştı.

Karar sonrası Trabzonspor, cezayı iptal ettirmek için 'a başvurma kararı alırken bordo-mavili kulübün başkanı da konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. A Spor'a konuşan Ağaoğlu açıklamasında, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Verilen bu kararın yankıları sürerken Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan konuyu ' olunca balta çıkıyor!' başlığı ile köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Koronavirüs günlerinde futbol ekonomisi dibe vururken, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarında esneme yapması ve kulüplere kolaylık sağlaması bekleniyordu. Borçsuzluk evrakının bir ay ötelenmesi dışında UEFA'dan nefes açıcı bir paket gelmedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'in yönetim katında en organize olan, en iyi yönetilen kulübü.. Başkan Ahmet Ağaoğlu yıllık maaş bütçesini "20 milyon Euro'nun altına düşüreceğim" dediğinde çok insan inanmadı buna. Düşürse bile o takımın yarışta olmayacağını iddia ettiler. Bugün gelinen noktada 16 milyon Euro takım bütçesiyle Avrupa'da şampiyonluk yarışı veren bir başka takım bulamazsınız.. Bir yıl men cezasına karşı Trabzonspor yönetimi çok iyi savunma hazırlamalı ve CAS'tan da hakkını almalı..

Bizim kulüplerimizin borcu yok demiyorum.. Bugüne kadar çok iyi yönetildiklerini de söyleyemem. Ama iş men cezası vermeye gelince, UEFA'nın ilgili kurullarının baltası sadece bizim için topraktan çıkıyor. Oysa ki Avrupa'da borç batağında yüzen onlarca kulüp var!.. Başka ceza açıklandı mı? Hayır! Bu arada saha içindeki rekabet sonuna kadar olmalı iken bir Türk kulübünün aldığı cezaya diğer takım taraftarlarının sevinmesi hatta alkış tutması akıl alacak bir durum değil. TFF Başkanı Nihat Özdemir geçmişte bu cezayı alan tüm kulüplere verdiği desteği Trabzonspor için de yineledi ve linç yedi... Özellikle de bir grup F.Bahçe taraftarından! Ligin başlamasına sayılı günler kala ortamı germenin özellikle de sosyal medya üzerinden bunu yapmanın gereği yok.

Selahattin Kınalı: 40 milyon Euro'luk pastayı Trabzonspor'a yedirmek istemeyenler devreye girdi

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 13:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un men kararına sert tepki! “Söz konusu bizsek...” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA