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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Kral takımla çalıştı

Kral takımla çalıştı

ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan ve dışında tüm futbolcular katıldı.

, ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan ve dışında tüm futbolcular katıldı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan ise tamamen iyileşti. 'in gol kralı idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

IRKÇILIĞA BÜYÜK TEPKİ

Alexander Sörloth, ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı. Norveçli yıldız, iki küçük çocuğu paylaştığı fotoğrafın altına "Kimse ırkçı doğmaz, toplum bunu öğretir" yazdı. 24 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 3.6.2020
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