Kral takımla çalıştı

Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz dışında tüm futbolcular katıldı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Alexander Sörloth ise tamamen iyileşti. Süper Lig'in gol kralı idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

IRKÇILIĞA BÜYÜK TEPKİ

Alexander Sörloth, ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı. Norveçli yıldız, iki küçük çocuğu paylaştığı fotoğrafın altına "Kimse ırkçı doğmaz, toplum bunu öğretir" yazdı. 24 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.