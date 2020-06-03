Kral takımla çalıştı
Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz dışında tüm futbolcular katıldı.
Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz dışında tüm futbolcular katıldı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Alexander Sörloth ise tamamen iyileşti. Süper Lig'in gol kralı idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
IRKÇILIĞA BÜYÜK TEPKİ
Alexander Sörloth, ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı. Norveçli yıldız, iki küçük çocuğu paylaştığı fotoğrafın altına "Kimse ırkçı doğmaz, toplum bunu öğretir" yazdı. 24 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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