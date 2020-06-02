Alexander Sörloth: Irkçılığa hayır! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Alexander Sörloth: Irkçılığa hayır!

: Irkçılığa hayır!

Alexander Sörloth: Irkçılığa hayır!

'un bu sezonki başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan yıldız hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ırkçılığa hayır mesajı verdi. İşte o paylaşım...

'un golcü oyuncusu , hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa hayır mesajı" verdi.
ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Bordo-mavili takımın Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, yaşananlara sessiz kalmayan isimler arasında. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, "Black lives matter" yani; "Siyan hayatlar önemli" mesajı düştü. Norveçli oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmına ise siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım...

  1. 02.06.2020
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