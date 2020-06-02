Alexander Sörloth: Irkçılığa hayır!
Trabzonspor'un bu sezonki başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Norveçli yıldız Alexander Sörloth sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ırkçılığa hayır mesajı verdi. İşte o paylaşım...
Trabzonspor'un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa hayır mesajı" verdi.
ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Bordo-mavili takımın Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, yaşananlara sessiz kalmayan isimler arasında. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, "Black lives matter" yani; "Siyan hayatlar önemli" mesajı düştü. Norveçli oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmına ise siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafını paylaştı.
İşte o paylaşım...
- 02.06.2020
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