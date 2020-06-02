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02 Haziran 2020, Salı
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Sörloth’un damat şıklığı

Sörloth’un damat şıklığı

Fırtına'nın yıldızı 'damat' oldu!..

Fırtına'nın yıldızı 'damat' oldu!.. Golcü oyuncu, kulübün giyim sponsoru olan Damat'ın yeni kreasyonlarını tanıttı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yayınlanan video büyük ilgi görürken, Sörloth'un şıklığı dikkat çekti. , Sörloth'un başarısını överek, "Kralımız resmi giyim sponsorumuz Damat'ta" ifadelerine yer verdi.
  1. 2.6.2020
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