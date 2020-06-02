Yaylaya çıktılar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yaylaya çıktılar

Yaylaya çıktılar

Yaylaya çıktılar

ekibinin alt yapısından yetişen Abdulkadir Parmak, , , ve bir günlük izinde yaylaya çıktı.

ekibinin alt yapısından yetişen Abdulkadir Parmak, , , ve bir günlük izinde yaylaya çıktı. Futbolculara bazı arkadaşlarının yanı sıra nişanlıları ve eşleri de eşlik etti. Mangal yapıp neşeli dakikalar yaşayan oyuncular ligin başlamasına sayılı günler kala aileleriyle stres attı. Bordo-mavili ekipte çekirdekten yetişen isimler ayda bir bu organizasyonu gerçekleştirerek arkadaşlıklarını pekiştiriyor.
  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaylaya çıktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA