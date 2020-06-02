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02 Haziran 2020, Salı
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Mutlu yıllar

Mutlu yıllar Şenol Güneş

, A Milli Takım Teknik Direktörü 'in 68. kutladı.

, A Milli Takım Teknik Direktörü 'in 68. kutladı. Kulübün internet sitesinde, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş'in yeni yaşını kutluyoruz." denildi.
  1. 2.6.2020
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