Bayraklarınızı asın! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bayraklarınızı asın!

Bayraklarınızı asın!

Bayraklarınızı asın!

8. şampiyonluk paylaşımları sürüyor. Kulübün hesabından önceki gece paylaşılan, "" mesajı ses getirdi.

8. şampiyonluk paylaşımları sürüyor. Kulübün hesabından önceki gece paylaşılan, "" mesajı ses getirdi. Taraftarlar sosyal medyada binlerce beğeni mesajı attı. Ülke gündemine giren paylaşıma çok sayıda yönetici de destek verdi. Dün ise 9 ayda 23 milyon TL kar edilmesi vurgulandı. Paylaşımlar her gün yeni bir mesajla sürecek.
  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayraklarınızı asın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA