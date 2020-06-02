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02 Haziran 2020, Salı
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Sosa sadece hayal!

Sosa sadece hayal!

'den , Estudiantes'e kötü haberi verdi... Arjantin ekibinin, 'nın geri dönmesini umduğu ancak hayal kırıklığına uğrayacağı ifade edildi.

'den , Estudiantes'e kötü haberi verdi... Arjantin ekibinin, 'nın geri dönmesini umduğu ancak hayal kırıklığına uğrayacağı ifade edildi. 'un takım kaptanına geri çevrilmesi zor bir sözleşme teklif ettiğini belirten site, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarın çok sevdiği Sosa'yı bırakmamak için tüm şartları zorladığını yazdı. Sosa'nın Trabzonspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi
  1. 2.6.2020
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