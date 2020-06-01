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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'da tüm takıma !

Trabzonspor'da tüm takıma performans testi!

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'in 27. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da tüm futbolcular performans testinden geçti.

, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de başlayan antrenmanda oyuncular gruplar halinde esneklik dinamik denge, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçti.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 01.06.2020
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