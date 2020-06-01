Trabzonspor'da tüm takıma performans testi!
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tüm futbolcular performans testinden geçti.
Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de başlayan antrenmanda oyuncular gruplar halinde esneklik dinamik denge, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçti.
Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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