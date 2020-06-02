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02 Haziran 2020, Salı
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Mesai yeniden başladı

Mesai yeniden başladı

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına kaldığı yerdendevam etti. 'ndeki antrenmanda koordinasyon ve teknik+taktik çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Oyuncuların her zamanki gibi hırslı ve neşeli oldukları gözlendi.
  1. 2.6.2020
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