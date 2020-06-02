Formaya layık olacağız

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Opsiyon hakları kullanılan Bilal ve Majid Hosseini, kendilerine olan güveni boşa çıkarmamak için daha çok çalışacaklarını söylediler.
Trabzonspor'un opsiyon haklarını kullanarak sözleşmelerini uzattığı İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ve gurbetçi Bilal Başacıkoğlu, kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini söylediler. Hosseini, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu dile getirerek, "İki sezondur buradayım. Çok güzel günler geçirdim. Uyum sorunum yok ve tamamen işime odaklanmış durumdayım. Sakatlığım nedeniyle bu sezon fazla katkı veremedim ama takımın için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ocak ayında kadroya katılan ve 7 maçta şans bulan Bilal ise bundan sonra daha fazla süre almak için çalışacağını belirterek, "Trabzonspor'da henüz kendimi gösteremedim. Ancak yönetim ve teknik heyet bana güvenerek sözleşmemi uzattı. Onların bu güvenini boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.
- 2.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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