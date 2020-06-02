Formaya layık olacağız

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02 Haziran 2020, Salı
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Opsiyon hakları kullanılan Bilal ve , kendilerine olan güveni boşa çıkarmamak için daha çok çalışacaklarını söylediler.

'un opsiyon haklarını kullanarak sözleşmelerini uzattığı İranlı savunma oyuncusu ve gurbetçi , kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini söylediler. Hosseini, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu dile getirerek, "İki sezondur buradayım. Çok güzel günler geçirdim. Uyum sorunum yok ve tamamen işime odaklanmış durumdayım. Sakatlığım nedeniyle bu sezon fazla katkı veremedim ama takımın için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Ocak ayında kadroya katılan ve 7 maçta şans bulan Bilal ise bundan sonra daha fazla süre almak için çalışacağını belirterek, "Trabzonspor'da henüz kendimi gösteremedim. Ancak yönetim ve teknik heyet bana güvenerek sözleşmemi uzattı. Onların bu güvenini boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

  1. 2.6.2020
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