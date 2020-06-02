Divan online 26 Haziran’da - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Divan online 26 Haziran’da

Divan online ’da

Divan online 26 Haziran’da

olağan toplantısı 'da online olarak yapılacak.

olağan toplantısı 'da online olarak yapılacak. Dün bir araya gelen kurul adına bir açıklama yapan başkan Ali Sürmen, salgın nedeniyle toplantının 26 Haziran 2020 günü saat 14.00'de başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla online olarak yapılacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesapları toplantıyı canlı yayınlayacak.
  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Divan online 26 Haziran’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA