Rojo atağı&Despo boşta - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Rojo atağı&Despo boşta

Rojo atağı&Despo boşta

Rojo atağı&Despo boşta

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in 'dan kiraladığı stoper 'nun, 'da 'ye döneceği yeni adresinin ise olabileceği savunuldu.

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in 'dan kiraladığı stoper 'nun, 'da 'ye döneceği yeni adresinin ise olabileceği savunuldu. 30 yaşındaki Rojo'yu Manchester'dan isteyen takımlardan birisinin de bordo- mavili ekip olduğu belirtiliyor. Rus kulübü FC Orenburg ise Trabzonspor'un da listesinde olan Sırp golcü Djordje Despotovic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rojo atağı&Despo boşta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA