Le’ye karşılık Jorgensen!
Hollanda basını: Trabzon, Edgar’ın bonservisine karşılık Feyenoord ile Jorgensen takası yapabilir.
Hollanda basını, Trabzonspor'un Feyenoord forması giyen Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen ile ilgilendiğini belirtti. Haberde, Edgar Le'nin bonservisini almak isteyen Hollanda ekibiyle Jorgensen takasını içeren bir transfer görüşmesi yapılabileceği ifade edildi. Danimarka Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan 29 yaşındaki Jorgensen için Trabzonspor'un Edgar Le'nin yanı sıra ekstra bir ücret de ödeyebileceği bildirildi.
5 GOL ATTI
Bu sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile 13 maça çıkan Danimarkalı forvet Jorgensen; 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 2.6.2020
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