Trabzonspor'da Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira'nın sözleşmeleri uzun süre gündemi meşgul etmişti. Pereira yeni kontrat imzalarken Sosa ve Novak "Sezon sonu görüşelim" demişti. Ancak kamuoyunda sürekli bu konuyla ilgili spekülasyonlar çıkması ve olayın Sosa'nın ailesine kadar uzanması üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu ipleri eline aldı. Uçuşların açılmasıyla Trabzon'a gelen Ağaoğlu, kaptan Jose Sosa'yı da yanına alarak ortak bir basın toplantısı düzenledi.

OPERASYON VAR

Başkan Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Şampiyonluk yolunda bize karşı algı operasyonları yapılacağını zaten biliyorduk. Bunları yapanların yaşı kadar benim tecrübem var. 30 yılım bu alemde geçti. Biz tuzağa düşmeyiz. Algı operasyonlarına taraftarımız da alet olmasın. Bunların amacı takımımızın konsantrasyonunu bozmak. Ancak bunu yapan beyinler, kendi sığlıkları içerisinde boğulacaktır. Trabzonspor ise dimdik ayakta kalacak. Ben ülkemin insanı adına Sosa'dan ve eşine yapılan saygısızlıktan dolayı kendilerinden özür diliyorum"

UTANÇ VERİCİ

"Son 1 haftada kaptanımız Sosa'nın değerli eşine yönelik sosyal medyadan bazı hesapların kirli kampanyalarına şahit olduk. Bir kadına, bir anneye yönelik bu şekilde bir aşağılık olayın yaşanması utanç vericidir. Hem kaptanımız hem de değerli eşi Trabzon'u çok seviyor. Aidiyet duygusuyla kulübe bağlı olan kaptanımıza ve eşine yönelik bu yakışıksız ifadeleri şiddetle kınıyorum. Türk milleti misafirperverdir. Futbolcularımız şehrimizde misafirdirler. Onların sorumluluğu bizim üzerimizdedir."

KAPTANIMIZLA PLANIMIZ FARKLI

Hepimiz şu anda hedefe kilitlenmiş durumdayız. Ligde 8 maç ve kupada final. Dolayısıyla hiçbir oyuncumuza, hocamıza karşı yapılan bu algı operasyonlarına izin vermeyeceğiz. Kadromuzu bozmak istemiyoruz. Pereira ile yeniden anlaştık. Sözleşmesi biten diğer oyuncularla da (Sosa ve Novak) yenileme düşüncesindeyiz. Kaptanımız Sosa ile geleceğe dönük planlarımız da var. Uzun yıllar kalmasını istiyoruz

SOSA SADECE BİR FUTBOLCU DEĞİL

Sosa bu sıkıntılı süreçte bizimle birlikte takımın ağırlığını omuzlayan, hedefe ulaşmamızda büyük sorumluluk alan kulübün çok önemli bir parçası. O bizim için sadece bir futbolcu değil. Son 10 senenin en iyi kadrosunun kaptanı. 10 senedir ilk defa şampiyonluğa koşan kadromuzu ısrarlı şekilde başka yerlere transfer etmek istiyorlar. Sosa, Novak, Abdülkadir, Uğurcan, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth. Takımın hepsini sattılar. Ben ve ekibin bunlara yabancı değil ama konsantrasyonumuzu bozamazlar

Filip Novak'ın sözlerini aktardı

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyunculardan Filip Novak ile de yaptığı görüşmeyi paylaştı. Ağaoğlu "Novak ile sürekli görüşüyorum. Açık açık şunu ifade etti: Önümüzde 8 maç var. 2.5 yıldır bu kulübe hizmet ediyorum ve böylesine arzuyla şampiyonluğu bekleyen camiaya bunu hediye etmek istiyorum. Sözleşme konusunu lig sonuna bırakalım. Novak'a ve kız arkadaşına da sosyal medya üzerinden istemediğimiz mesajlar gidiyor. Özellikle camiamızdan bu tür paylaşımlardan kaçınmalarını istiyorum" dedi