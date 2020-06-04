Renklerin kardeşliği
Barcelona'nın resmi hesabından Trabzonspor paylaşımı geldi.
Barcelona'nın resmi hesabından Trabzonspor paylaşımı geldi. Katalan devinin, Türkçe yayın yapan hesabı "Renklerin kardeşliği" başlığı altında bordomavili formayı giymiş bir Barcelonalı bir de Trabzonsporlu çocuğun fotoğrafını koydu. İki takım taraftarları da bu güzel kareyi beğeni yağmuruna tuttu.
- 4.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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