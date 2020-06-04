Barcelona'nın resmi hesabından Trabzonspor paylaşımı geldi. Katalan devinin, Türkçe yayın yapan hesabı "Renklerin kardeşliği" başlığı altında bordomavili formayı giymiş bir Barcelonalı bir de Trabzonsporlu çocuğun fotoğrafını koydu. İki takım taraftarları da bu güzel kareyi beğeni yağmuruna tuttu.