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04 Haziran 2020, Perşembe
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kardeşliği

Renklerin kardeşliği

'nın resmi hesabından paylaşımı geldi.

'nın resmi hesabından paylaşımı geldi. Katalan devinin, Türkçe yayın yapan hesabı " kardeşliği" başlığı altında bordomavili formayı giymiş bir Barcelonalı bir de Trabzonsporlu çocuğun fotoğrafını koydu. İki takım taraftarları da bu güzel kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

  1. 4.6.2020
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