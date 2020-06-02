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02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!

Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!

Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı durumunda olan ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 53 puanla lider konumda bulunuyor. Kulübün başarılı oyuncularından Abdulkadir Parmak içerisinden geçtiğimiz durumu değlendirirken, iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti. İşte başarılı oyuncunun o açıklamaları.

formasıyla ikinci sezonunu geçiren Abdulkadir Parmak, bordo-mavili forma ile önemli performansa imza attı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon ortaya koyduğu istatistiklerle önemli takımların da radarına giren Parmak, 'e verilen arada iyi bir hazırlık dönemi geçirdi.
12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig maçlarını sabırsızlıkla bekleyen Abdulkadir Parmak, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in deplasmanda oynanacak olan maçında şans vermesi halinde 61. kez Trabzonspor forması giyecek. Ligde 37 maç, 'nda 14 ve Avrupa Ligi'nde ise 9 müsabakada forma giyen yetenekli futbolcu, söz konusu maçlarda 9 gole imza attı.

"İÇİMİZDEKİ İNANÇLA İLERLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Abdulkadir, Süper Lig'e kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade ederek, "Çok iyi hazırlandık. Ben takıma inanıyorum. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. Bu süreci iyi değerlendirdik. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, iki kulvarda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Taraftarların kendileri için itici bir güç olduğunun altını çizen Parmak, "Taraftarlar bizim için itici bir güç sahada. Geri kalan 8 maçta belki bunu göremeyeceğiz ama onların bizi her zaman desteklediğini biliyoruz. Sahada oynarken evlerinde dualarıyla, inançlarıyla bizleri destekleyecekler. İnşallah şampiyonluğu kazanıp, onlarla birlikte kol kola şampiyonluğu yaşayacağımız zamanlar gelecek. İnşallah şampiyon oluruz ve bu sıkıntılı süreçte onları mutlu ederiz. İki şampiyonluğu da hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

  1. 02.06.2020
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